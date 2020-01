Tutto ha una fine: lo Spitzer Space Telescope, dopo 16 anni, verrà spento il 30 Gennaio

Dopo una grandiosa missione durata ben 16 anni, per lo Spitzer Space Telescope è ora di andare a dormire.. definitivamente. La NASA spegnerà lo strumento alla fine di queste mese, il 30 gennaio 2020. Spitzer fu lanciato nell'agosto del 2003 come uno dei quattro Grandi Osservatori della NASA, insieme ad Hubble e al Chandra X-ray Observatory.

In tutti questi anni, il telescopio spaziale ha osservato l'Universo nell'infrarosso. Gli obiettivi della missione sono stati molteplici: planetologia, studio del processo di formazione stellare, del mezzo interstellare della Via Lattea, ma anche osservazione delle altre galassie fino ad arrivare a quelle più distanti e ancora in formazione. Negli anni di missione, diverse sono state le osservazioni degne di nota, come quando, nel 2005, fu catturata direttamente e per la prima volta la luce di due pianeti extrasolari.

Il telescopio è stato progettato su misura per studiare la luce a infrarossi, che è spesso associata al calore. Spitzer, infatti, è particolarmente bravo a scrutare attraverso la polvere che offuscava la visione di molti altri strumenti. Questo talento ha permesso agli scienziati di studiare i tratti polverosi del cosmo, dove stelle e pianeti si stanno ancora formando. Lo strumento, ha anche offerto informazioni sulla morte delle stelle, sulla formazione dell'Universo e sul nutrimento dei buchi neri supermassicci.

Inizialmente, Spitzer doveva andare avanti solo per 2.5 anni. 13.5 anni in più possono bastare per decretare come "successo assoluto" la missione. Lo stesso destino toccherà prossimamente anche al telescopio Spaziale Hubble.