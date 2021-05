Gli hacker bloccano i distributori negli USA scatenando la corsa ai rifornimenti

Dopo che uno dei principali esportatori di carburante nella costa orientale degli Stati Uniti, è stato letteralmente devastato da un attacco hacker rivendicato dal gruppo Darkside, la situazione è scivolata velocemente nel caos. Tutti sperano di arrivare a fare benzina.

Di recente un gruppo chiamato "DarkSide" ha hackerato una compagnia di distribuzione al fine di estorcerle denaro. Alla fine, il gruppo è sembrato quasi svanire nel nulla e non è ancora chiaro se sia stato merito dell'FBI o meno.

"Non vuoi essere quello che rimane senza benzina" ha detto una donna alla CBS, mentre aspettava in fila il suo turno per fare carburante.

Secondo i tecnici le persone potrebbero non riuscire a gestire la mole di scorta di benzina, e potrebbero persino mettersi in pericolo, cercando di conservarla in modi non sicuri. Questo ha spinto le autorità a diramare un comunicato tramite twitter nel quale ricorda alla popolazione di non utilizzare sacchetti di plastica, ma di usufruire di contenitori approvati come le classiche taniche di plastica rigida.



Il comunicato si è reso necessario dopo la pubblicazione di un video che mostrava alcune persone pompare benzina nei sacchetti di plastica, e che ha fatto il giro del web. Il video, si è scoperto successivamente, venne girato nel 2019 ma, grazie alla sua comparsa, le forze dell'ordine hanno velocemente richiamato alla cautela.

In seguito alla scoperta del fatto che la sede del gruppo hacker DarkSide è in Russia, si sono sollevate molte voci di protesta ed accuse improprie verso il governo dell'ex unione sovietica. Il Presidente Biden ha dichiarato in merito: "Non ci sono prove a sostegno di una qualche colpevolezza da parte del governo russo. La Russia ha tuttavia la responsabilità di affrontare il problema."