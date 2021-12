Una finestra sul mondo, letteralmente: si usa un magnete per 'muoversi'

Spesso si fa riferimento a "una finestra sul mondo" nel senso di guardare al futuro con consapevolezza o di avere uno sguardo più ampio relativamente ai temi sociali. Tuttavia, qualcuno ha letteralmente realizzato una finestra sul mondo, in grado di passare da una città all'altra tramite un magnete.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nonché come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Alex Shakespeare, un appassionato ha realizzato un progetto interessante, specialmente in un mondo in cui viaggiare può ancora risultare complesso per via della situazione pandemica: sfruttando l'ormai ottima qualità generale raggiunta dal mondo dei display, è stato deciso di piazzare uno schermo al posto della finestra.

Per cercare di dare una sensazione di "viaggio", il creatore della finestra sul mondo ha poi modificato una classica mappa appesa al muro, utilizzando 5 LED per segnare città come Las Vegas e Amsterdam. Dopodiché, l'appassionato ha deciso di sfruttare un aereo giocattolo con magnete per "spostarsi" da una parte all'altra della mappa ed effettuare una selezione della città da mostrare sulla "finestra schermo".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si passa chiaramente per video in diretta dalle città coinvolte, che si possono tranquillamente trovare sul Web, così da dare un senso di "dinamismo". Pensate che si sfrutta persino una telecamera termica per rilevare i movimenti della persona che si muove dinanzi alla finestra, in modo da simulare un effetto parallasse.

Ovviamente l'autore ha sfruttato le sue capacità tecniche per realizzare il progetto, come potete approfondire anche su GitHub. Sicuramente una trovata intrigante.