Questa finestra si 'scurisce' quando esposta al Sole e fa risparmiare energia

Vi ricordate che da piccoli non era raro imbattersi in quell'amico che aveva il "magico" anello cambia colore? Quest'ultimo cambiava colore - si diceva - in base all'umore. In realtà, però, era la temperatura corporea a guidare il meccanismo. Ciò era possibile grazie al materiale cromogenico di cui era composto.

Questo materiale è utilizzato anche nelle famose lenti fotocromatiche che, esposte a radiazioni UV o luce solare, si scuriscono. Recentemente, alcuni scienziati del National Renewable Energy Laboratory, nel Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, hanno fatto importanti scoperte nello sviluppo di finestre termocromiche.

Questa nuova versione è in grado di generare energia trasformandosi in un pannello solare quando riscaldata. Il colore più scuro, inoltre, impedisce anche al sole di entrare all'interno dell'edificio. Poiché meno calore influisce sullo spazio, sarà necessaria molta meno energia per raffreddare lo spazio con l'aria condizionata (qualcosa da non sottovalutare, visti i recenti studi).

La versione più recente creata dagli esperti riesce a scurirsi in appena 7 secondi (alla prima generazione, invece, occorrevano 3 minuti). La maggior parte delle caratteristiche migliorate, compresi i colori, sono stati il risultato di nuovi materiali e sostanze chimiche utilizzate dagli scienziati nelle loro recenti ricerche.

Quando potrebbero essere sviluppare delle finestre con questa nuova tecnologia? Secondo Bryan Rosales, ricercatore post-dottorato presso NREL, il primo prototipo potrebbe essere sviluppato entro un anno.