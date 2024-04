Si finge dipendente dell'azienda telefonica per arrampicarsi con una Bibbia sulla torre

Di storie assurde che coinvolgono la tecnologia ne è pieno il mondo: basti pensare ai gruppi che si confondevano tra 5G e 5 GHz, ma di certo non è finita qui. Adesso, infatti, un uomo si è finto un tecnico di un'azienda telefonica per arrampicarsi sulla torre di telefonia mobile con una Bibbia in mano.

Accade a Miami (Florida): come riportato da WSVN, alle 7 del mattino del 3 aprile 2024 un 38enne della zona si è spacciato per un dipendente del noto operatore telefonico T-Mobile, riuscendo in qualche modo ad arrampicarsi sulla torre di telefonia mobile e manometterla temporaneamente (causando un disservizio ai clienti dell'incrocio tra la Northwest 29th Street e la 13th Avenue).

La "scalata" è addirittura stata trasmessa in diretta dal canale YouTube WSVN-TV, dato che la stampa locale è riuscita ad arrivare sul posto in tempo. Nel video, che potete vedere tramite il player in apertura, si vede il finto tecnico in maglietta rossa arrampicarsi per 150 piedi (circa 45 metri) fino alla cima della torre.

Stando alle ricostruzioni dei presenti, l'uomo aveva una Bibbia in mano e gridava di "avere un lavoro da fare". In seguito allo spegnimento dell'interruttore in alto e ai relativi disservizi, i veri tecnici di T-Mobile sono corsi sul posto e si sono trovati dinanzi all'assurda situazione. L'uomo ha persino "invitato" i soccorritori e i veri tecnici a salire per "vedere il panorama insieme", continuando nel frattempo a menzionare Dio.

All'arrivo della polizia, il 38enne ha cercato di lanciare oggetti staccati dalla torre contro le autorità che stavano provando a convincerlo a scendere. Vista l'iniziale mancata collaborazione, l'area della torre è stata chiusa al traffico, comportando problemi anche alle consegne delle attività commerciali vicine. Alla fine, grazie all'intervento sia del Dipartimento di Polizia che dei Vigili del Fuoco di Miami, il servizio è stato ripristinato e non c'è stato alcun ferito. Dopo quattro ore, l'uomo ha accettato di scendere e ha persino ringraziato i soccorritori.

È prevista innanzitutto una multa di 1.000 dollari, per atti criminali e furto con scasso di una struttura occupata. Per alcune fonti, però, l'uomo potrebbe dover rispondere anche del danno complessivo causato alle attività commerciali della zona in quel lasso di tempo: l'impatto, secondo le prime stime, potrebbe ammontare a più di 500.000 dollari.

L'assurda vicenda fa quasi tornare alla mente il periodo della pandemia e del video dei complottisti del 5G con la lana d'acciaio.

INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti oggi su