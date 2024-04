Finge la sua morte, con tanto di finto funerale, per insegnare questo valore alla famiglia

David Baerten, un quarantacinquenne belga e personaggio noto su TikTok come Ragnar le Fou, ha deciso di attraversare i confini dell'ordinario per impartire una lezione indimenticabile ai suoi cari. Una sorta di "Il fu Mattia Pascal" ma in salsa moderna.

Stufo di vedere i legami familiari logorarsi nel tempo, Baerten ha orchestrato una delle più incredibili messinscene degli ultimi tempi: ha finto la propria morte solo per fare una comparsa spettacolare al suo funerale. Questo audace stratagemma era inteso come un crudo risveglio per i suoi familiari, un monito sulla vitalità dei rapporti familiari e sull'importanza di non dare per scontata la presenza dei propri cari.

La realizzazione di questo bizzarro esperimento sociale ha richiesto la complicità della moglie e dei figli di Baerten, che hanno preso parte alla macchinazione versando lacrime di coccodrillo sui social media per la sua finta dipartita. "Riposa in pace, papà", scriveva commossa una delle figlie su TikTok, "perché proprio tu? Avevi tutta la vita davanti". Ma il colpo di scena è arrivato quando Baerten, seguito da più di 165.000 fan, è atterrato in elicottero al funerale, accogliendo gli ospiti con un brindisi in loro onore.

La reazione dei parenti è stata un miscuglio di confusione e sorpresa, con Baerten che ha affrontato il malcontento per il suo gesto affermando che la sua assenza era stata avvertita solo da metà della famiglia. Questo, a suo dire, dimostrava chi realmente gli voleva bene (se avesse fatto l'acquamazione non sarebbe stato possibile).

Nonostante le critiche e le accuse di aver messo in scena uno scherzo di cattivo gusto, il messaggio di Baerten ha trovato eco in molti, sollevando riflessioni sulla presa di coscienza dei rapporti familiari e sull'importanza di coltivarli con costanza e gratitudine, senza attendere momenti di perdita irreparabile per apprezzare il valore della famiglia o chi c'è accanto.

