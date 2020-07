Finisce l'era di Google Pixel 3a: lo smartphone non è più in vendita!

A molti appassionati del mondo smartphone sta scendendo una lacrimuccia sul viso (chi dice di no, mente spudoratamente). Il motivo? Google ha deciso di non vendere più l'iconico smartphone Pixel 3a, dispositivo che ha conquistato il cuore dei fan di BigG soprattutto grazie alle "prodezze software", in grado di ottimizzare la sua singola fotocamera.

Uscito il 7 maggio 2019, lo smartphone ha da poco compiuto un anno ed è per questo motivo che diversi utenti non si aspettavano che Google togliesse dal mercato il prodotto. In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, l'azienda di Mountain View ha interrotto la produzione della serie Pixel 3a, quindi sia di Pixel 3a che di Pixel 3a XL.

La conferma è arrivata direttamente da un portavoce di Google, che ai microfoni di Android Police ha dichiarato: "Google Store ha esaurito le scorte di Pixel 3a. Per coloro che sono ancora interessati all'acquisto di questi smartphone, i prodotti sono ancora disponibili tramite alcuni partner fino ad esaurimento scorte".

Insomma, al momento è ancora possibile acquistare Pixel 3a e Pixel 3a XL tramite rivenditori, ma il Google store statunitense ha già terminato le unità a sua disposizione (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, è comparsa la scritta "Non disponibile") e non ne verranno prodotte altre.

Insomma, l'era di Pixel 3a è finita e per il momento non si sa ancora nulla, a livello ufficiale di Pixel 4a (nonostante la pioggia di rumor e leak). L'azienda di Mountain View accelererà i tempi relativi al successore dopo questa notizia? Staremo a vedere.

Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Pixel 3a, in modo da comprendere meglio di che prodotto si sta parlando. In ogni caso, la serie Google Pixel in realtà sta andando molto bene, quindi non sembra trattarsi di un "problema" di questo tipo.