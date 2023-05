Gli finisce un proiettile nel cervello e inizia a vedere il mondo al contrario

La storia del paziente M ha fatto scervellare molti medici esperti e neuroscienziati, poiché la sua storia ha dell'incredibile: dopo essere stato colpito alla testa durante la guerra civile spagnola (evento durato dal 1936 al 1939), l'uomo ha iniziato a vedere il mondo al contrario.

Il paziente M aveva 25 anni quando venne colpito alla testa a Levante, Valencia, nel maggio 1938, e dopo essersi svegliato dal coma due settimane dopo, non riusciva a vedere dall'occhio sinistro mentre riusciva appena a farlo nel destro.

Il proiettile, secondo quanto riportato, è entrato ed uscito da parte a parte, senza richiedere interventi chirurgici o alcun tipo di cura speciale, ma osservando il paziente nei successivi cinquant'anni, il medico Justo Gonzalo Rodríguez-Leal ha descritto una serie di sintomi che hanno lasciato perplessi gli addetti ai lavori: oltre a vedere tutto moltiplicato per tre, l'uomo percepiva anche i colori “scollati” dagli oggetti e vedeva il mondo al contrario, come se fosse capovolto.

Questa sensazione si estendeva al senso del suono e del tatto del paziente, ed entrambi questi segnali era come se provenissero dal lato opposto del suo corpo. Il medico ha spiegato che il proiettile potrebbe aver colpito la regione parieto-occipitale sinistra del cervello del paziente. Da questa lesione, Rodríguez-Leal ha postulato che il cervello potrebbe non essere diviso in regioni distinte, ma le funzioni neurologiche potrebbero essere organizzate in gradienti che si diffondono attraverso l'intera corteccia (incredibile il cervello, vero?).

Il paziente M è morto alla fine degli anni '90 e non è mai rimasto turbato dalla sua particolare condizione del mondo al contrario... forse perché aveva visto di peggio.