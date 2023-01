Dove finiscono i rifiuti tirando sciacquone su un aereo? Vengono scaricati in aria?

La tecnologia che si trova a bordo degli aerei è davvero incredibile e tra qualche mese potrete addirittura utilizzare il vostro telefono a bordo. Tuttavia, vi siete mai chiesti cosa succede quando tirate lo sciacquone a bordo?

Nel 2021 un uomo nella città sud-orientale di Windsor si è visto cadere nel proprio giardino rifiuti umani di un aereo di passaggio... inquinando tutta la zona circostante, così come riporta BBC. Sebbene l'Autorità per l'Aviazione Civile sottolinei che si tratta di un evento raro, creato a causa di un problema di manutenzione, a volte può capitare.

Come spiega un pilota di linea, tutti i rifiuti umani che si accumulano nel corso di un volo vengono incanalati in modo sicuro in compartimenti sigillati nella parte posteriore dell'aereo e saranno pronti rimossi una volta tornati a terra. Quindi no, gli escrementi non vengono scaricati in aria, ma alle volte - molto raramente - può capitare.

Whitfield Geoff Paxton, che ha lavorato negli aeroporti per 40 anni, ha definito l'incidente "molto raro" e che non vedeva da molto tempo. "Abbiano avuto diversi problemi con il ghiaccio blu [ovvero rifiuti umani congelati e disinfettante] ma perché quei bagni perdevano". I bagni sottovuoto degli aerei moderni sono molto più sicuri.

Insomma, com'è giusto che sia tutti i rifiuti che vengono immagazzinati sugli aerei vengono poi rimossi una volta che il velivolo torna a terra, ma meglio spostarsi di qualche metro quando li avvistate in cielo. Non si sa mai.