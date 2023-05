Attesa finita: l'app di ChatGPT per iPhone è finalmente disponibile in Italia

L’attesa è finalmente finita e dopo varie estensioni, l’applicazione ufficiale di ChatGPT per iPhone è disponibile per il download anche sull’App Store di iOS nel nostro paese.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo (attenzione alle app fake che nelle scorse settimane hanno proliferato!) ed è completamente gratuito.

Il client del chatbot targato OpenAI supporta un’ampia gamma di funzionalità e permette di accedere in pochi tap all’esperienza completa offerta da ChatGPT. Gli utenti possono infatti interpellare il chatbot per ottenere consigli, ma anche per scrivere testi, imparare cose nuove ed altro.

L’applicazione di ChatGPT per iOS supporta anche il login tramite Apple ID, oltre che tramite altre piattaforme, ed è basata sul modello multimodale GPT-4 di ultima generazione rilasciato qualche settimana fa.

Ancora non ci sono notizie invece sulla controparte per Android, ma con il lancio su iOS sono decadute tutte le ipotesi emerse nelle scorse ore che parlavano di una OpenAI pronta a lasciare l’Europa a causa delle normative sull’IA. Anche Sam Altman aveva smentito l’addio all’Europa di ChatGPT qualche giorno fa.

Intanto, ieri anche il CEO di OpenAI ha lanciato l’allarme sull’IA, insieme ad altri dirigenti del settore. Nella lettera vengono posti all’attenzione i rischi esistenziali per l’umanità rappresentati dall’intelligenza artificiale.