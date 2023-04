Già finita l'era Dogecoin di Twitter: ritorna il classico uccellino

I più attenti tra di voi saranno sicuramente a conoscenza del fatto che all'inizio della settimana che ci sta conducendo verso Pasqua 2023 c'è stato un cambio dell'icona di Twitter. Il tutto è chiaramente legato a Elon Musk, che aveva piazzato in alto a sinistra del portale del noto social network l'immagine dei Dogecoin.

Sì, avete capito bene: fino a poco tempo fa, coloro che raggiungevano il sito Web ufficiale di Twitter potevano notare la presenza di un'icona relativa alla particolare criptovaluta, essenzialmente da sempre "sostenuta" da Musk. Il tutto, tra l'altro, è avvenuto in un contesto in cui l'imprenditore si trovava in tribunale proprio per via di questioni relative ai Dogecoin.

Come ben potete immaginare, la vicenda ha fatto un po' "sobbalzare" la criptovaluta coinvolta. D'altronde, già in passato i tweet di Musk relativi ai Dogecoin non erano di certo passati inosservati, ma non esattamente tutti si aspettavano che il CEO arrivasse persino a sostituire l'icona del social network dei cinguettii. In ogni caso, la questione è stata temporanea.

Infatti, come notato anche da Gizmodo, alla fine il tutto è durato circa quattro giorni. Provando dunque a collegarsi ora al portale ufficiale di Twitter, si può notare il ritorno della classica icona dell'uccellino. L'usuale logo del social network dei cinguettii è insomma tornato al suo posto nella homepage del sito Web, mettendo fine "all'era Dogecoin di Twitter". Da notare il fatto che il valore della criptovaluta è "sceso dell'8% circa in 24 ore", come indicato da Gizmodo.