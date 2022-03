È finita l'epoca delle mail spam? Una ricerca promette un filtro efficientissimo

Tutti siamo continuamente assillati dalle mail spam, che rischiano di derubare l'utente di dati e denaro qualora questi caschi nelle truffe proposte da queste ultime. Fortunatamente, riconoscere una mail spam finora non è stato troppo difficile, mentre esistono dei sistemi anti-spam per mail e chiamate che tutti possono utilizzare.

Con il tempo, però, le spam si stanno facendo più complesse, tanto che molte caselle di posta, che oggi riconoscono automaticamente le mail indesiderate e le spostano in cartelle a parte, hanno iniziato a fallire in queste operazioni, sia filtrando mail importanti nelle cartelle di posta indesiderata che, al contrario, classificando come affidabili delle vere e proprie truffe.

Per questo motivo, una ricerca del Sinhgad Institute of Technology di Lonavala, in India, ha ideato un nuovo algoritmo per il filtro delle spam delle caselle di posta. La ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Intelligent Robotics and Applications e spiega che "al contrario di altri metodi, quelli del Sinhgad Institute migliora la velocità e l'efficienza delle classificazioni. Il modello può migliorare la qualità della vita delle persone che ricevono molte mail, permettendo loro di navigare tra la posta senza problema e usare i proprio account per lo scopo per cui sono stati creati: inviare e ricevere posta".

In particolare, il modello è stato pensato per analizzare i dataset di immagini e testi in contemporanea, utilizzando tecniche di deep learning che gli permettono di imparare rapidamente a differenziare tra ciò che è spam e ciò che non è spam per ogni utente, in modo da creare delle esperienze su misura per ciascuna casella di posta. Secondo i ricercatori, inoltre, il modello è anche di facile implementazione sulle caselle di posta attualmente in circolazione sul web.

Il gruppo di ricerca spiega che "al contrario di altri modelli, quello del Sinhgad Institute aumenta i livelli di convergenza nell'identificazione di email spam, ottenendo risultati migliori della concorrenza". Secondo i ricercatori, comunque, la tecnologia necessita di alcuni mesi di ulteriore sviluppo prima di essere finalizzata, al fine di raggiungere alti livelli di velocità e precisione. Tuttavia, secondo la ricerca, una volta ultimato il nuovo filtro potrà essere utilizzato senza problemi da grandi provider come Gmail, Outlook e Yahoo Mail.