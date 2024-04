L'attesa è finita: GPT-4 Turbo è finalmente arrivato su ChatGPT

Mentre OpenAI entra in rotta di collisione con YouTube sul tema dell'uso dei video disponibili sulla piattaforma per il training di Sora, c'è finalmente un'ottima notizia per chi utilizza ChatGPT. Da qualche ora, infatti, gli utenti possono finalmente accedere a GPT-4 Turbo, la nuova versione del LLM alla base del Chatbot.

Con un post su X, OpenAI ha infatti annunciato che "il nostro nuovo modello linguistico GPT-4 Turbo è ora disponibile per gli utenti ChatGPT con un abbonamento a pagamento. Abbiamo migliorato le sue capacità nella scrittura, nella matematica, nel ragionamento logico e nel coding". A corredo del tweet - che trovate in calce a questa notizia - OpenAI ha anche diffuso un grafico che mostra i miglioramenti di GPT-4 Turbo in diverse tipologie di operazioni a confronto con l'ultima versione del medesimo LLM.

OpenAI ha anche spiegato che, d'ora in poi, "quando scriverete a ChatGPT, le risposte saranno più dirette e meno verbose, utilizzando un tono più simile a quello di una normale conversazione". Al momento, l'acquisto di un abbonamento a pagamento a ChatGPT non è l'unico modo per testare il nuovo LLM della fondazione di Sam Altman: lo scorso dicembre, infatti, Microsoft ha reso GPT-4 Turbo disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l'IA di Copilot.

Per chi non lo ricordasse, GPT-4 Turbo è stato annunciato a novembre, durante l'ultima conferenza per gli sviluppatori di OpenAI. La grande novità del LLM è la sua capacità di elaborare sei volte più informazioni rispetto a GPT-4, passando cioè da 50 pagine di testo alla volta fino a 300 pagine di testo fornite in ingresso dall'utente. Ciò significa che GPT-4 Turbo dovrebbe avere delle capacità di analisi e di risposta molto più avanzate del predecessore, permettendo anche prompt testuali più lunghi rispetto a quest'ultimo.

Inoltre, GPT-4 Turbo ha anche la capacità di creare delle descrizioni per le immagini e di effettuare trascrizioni text-to-speech (e viceversa), a patto che i file di immagine o i documenti audio vengano forniti dall'utente insieme ai suoi prompt. Infine, OpenAI ha confermato che le informazioni utilizzate per il nuovo modello linguistico sono aggiornate al mese di dicembre 2023.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.