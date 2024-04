È finita finalmente la penuria di GPU AI ? Sentite la risposta di Nvidia

La penuria di schede grafiche per l’intelligenza artificiale sarebbe davvero terminata. A segnalarlo la stessa NVIDIA, che domina il mercato ed ha aggiornato le stime di consegna per Dell, che è uno dei suoi principali clienti.

Il direttore generale di Dell Taiwan, infatti, in una dichiarazione rilasciata nelle scorse ore ha affermato che la sua società ha registrato una riduzione del 50% dei tempi di consegna per le GPU per i suoi server AI, grazie al miglioramento fornitura. Per fare un raffronto, si è passato dalle precedenti 40 settimane di attesa ad un tempo che varia tra le 8 e le 12 settimane.

NVIDIA avrebbe riportato un importante miglioramento della situazione e della disponibilità, grazie al miglioramento della propria catena di fornitura che ha portato all’aggiunta di nuovi partner, soprattutto per la produzione degli imballaggi. Anche fornitori esistenti come TSMC hanno aumentato le loro capacità produttive, portando ad un’offerta molto più robusta che è coincisa con una crescita del mercato dell’intelligenza artificiale.

La notizia è finita anche sul Taiwan Economic Daily, il quale riporta che un funzionario di Dell avrebbe confermato che la società ha registrato una massiccia domanda per i suoi server per l’intelligenza artificiale, provocando un impatto molto positivo su partner come Wistron e LITE-ON.

Come noto, NVIDIA è il principale player hardware nel campo dell'IA, grazie ai suoi chip Hopper che sono utilizzati da società come OpenAI.

Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti oggi su