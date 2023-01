È finita l'era dei ransomware? Sempre meno vittime pagano i criminali

Nel mese di luglio 2022 gli analisti nel settore della sicurezza informatica hanno evidenziato un dato molto interessante: i ransomware sono sempre meno efficaci, dato che molte meno vittime pagano i riscatti per riavere i dati sensibili. Ebbene, il trend negativo per i ransomware sta proseguendo, come dimostrano gli ultimi report.

Stando a quanto riportato da Chainalysis e ripreso da TechRadar, i principali wallet crypto appartenenti a noti gruppi ransomware hanno accumulato un totale di 456,8 milioni di dollari, contro i 766 milioni del 2021. Un calo sorprendente pari al 40% in meno su base annua, il quale suggerisce come aziende e individui siano sempre meno disposti a soddisfare le richieste dei criminali del caso al fine di riavere i dati sensibili.

Gli stessi ricercatori hanno confermato questa teoria, osservando che il crollo dei pagamento non è dovuto a un numero più basso di offensive – anzi, gli attori delle minacce hanno oltre 10.000 ceppi attivi su Internet -, bensì proprio alla mentalità ferrea delle vittime.

I dati raccolti da Chainalysis potrebbero però non essere pienamente attendibili: del resto, gli analisti non sono al corrente di tutti i wallet aperti dai cybercriminali interessati. Di conseguenza, i numeri potrebbero essere anche ben più alti, semplicemente nascosti eccellentemente agli occhi degli investigatori. Ad ogni modo, un calo così significativo per i wallet noti non è mai stato registrato. Che sia proprio la fine dell’era d’oro dei ransomware, dopo una pandemia ricca di segnalazioni?

Qualcuno ci casca ancora, purtroppo, come dimostra l’attacco LockBit subito dalla Royal Mail.