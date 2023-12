È finita per Windows Mixed Reality: la funzione verrà rimossa dall'OS

Sono ormai passati parecchi anni da quando Microsoft ha spiegato la Windows Mixed Reality, ma adesso è arrivata l'ora di mettere la parola "fine" alla funzionalità del sistema operativo di Microsoft legata alla realtà mista. Infatti, i tempi cambiano e la società di Redmond ha deciso di aggiungere Windows Mixed Reality alle funzioni deprecate.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come si apprende direttamente dal portale ufficiale di Microsoft, l'aggiunta alla lista è avvenuta nella giornata del 20 dicembre 2023. Tra l'altro, non è solamente Windows Mixed Reality a rientrare tra le funzioni coinvolte, visto che nella lista ci sono ora anche l'app Mixed Reality Portal e Windows Mixed Reality per Steam VR.

È un'affermazione della stessa Microsoft a non lasciare dubbi sulla fine fatta dal progetto, visto che si legge che la Windows Mixed Reality è "deprecata e verrà rimossa in una futura versione di Windows". Insomma, gli sforzi in ambito di realtà mista, iniziati nel 2017 per cercare di competere con realtà come Oculus e HTC, alla fine sono stati messi da parte da Microsoft.

Certo, HoloLens 2 è ancora qui, ma sembra chiaro che l'azienda di Redmond stia ridimensionando le sue ambizioni in questo ambito. D'altronde, l'inserimento nella lista delle funzioni deprecate di Windows Mixed Reality, che fungeva ha portale per giochi, app e altre esperienze, arriva in seguito a un periodo non dei migliori per la divisione VR di Microsoft. Di recente c'è infatti stato un taglio di 10.000 posti di lavoro legati anche a questo settore (così come non è mancato l'addio ad AltspaceVR).