Finlandia e Norvegia sempre più 'green': utilizzeranno due traghetti elettrici

Dopo l'introduzione delle auto elettriche, sempre più diffuse, ecco che arrivano delle navi per traghetti elettriche. La compagnia finlandese Wärtsilä, infatti, è pronta ad inaugurare questi mezzi di trasporto privi di emissioni, che in futuro potrebbero - visto la tendenza recente - diventare la norma.

Wärtsilä è un'azienda finlandese specializzata nella fabbricazione di sistemi di propulsione e generazione d'energia per uso marino e centrali elettriche. Recentemente ha ottenuto il contratto per la progettazione e l'equipaggiamento di due nuovissimi traghetti a batteria con emissioni zero, costruiti dalla compagnia Boreal Sjö.

Si prevede che i veicoli inizieranno a funzionare entro l'autunno del 2021. Oltre a progettare e costruire i traghetti, Wärtsilä fornirà anche batterie, motori di propulsione, caricabatterie - sia a bordo che a terra - vari sistemi elettrici e anche dei generatori di riserva. I due traghetti non sono uguali, e hanno specifiche diverse: uno sarà lungo 30 metri e potrà trasportare 100 passeggeri e 10 auto, il secondo avrà una lunghezza di 50 metri e una capacità di 149 passeggeri e 35 auto.

Finlandia e Norvegia, così come la Wärtsilä, hanno davvero a cuore la questione ambientale. È importante educare e migliorare la consapevolezza dei viaggiatori, delle società e dei consumatori in merito alla minaccia del riscaldamento globale, dell'innalzamento del livello del mare e dell'acidificazione degli oceani.