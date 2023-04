La Finlandia è ufficialmente il posto più felice della Terra: ecco come fa

Recentemente vi abbiamo mostrato i risultati della classifica dei Paesi più felici della Terra e l'Italia non è presente neanche nella Top20. Il primo posto di questa lista è in mano alla Finlandia, ma come fanno i suoi abitanti ad essere così felici?

Il motivo del primo posto non sembra essere difficile da trovare: una serie di fattori, tra cui una minore disparità di reddito, un elevato sostegno sociale, la libertà di prendere decisioni senza troppe ripercussioni e bassi livelli di corruzione.

Non solo: la Finlandia ha anche un sistema sanitario finanziato con fondi pubblici altamente decentralizzato e solo un settore sanitario privato molto piccolo. Si suppone, quindi, che le persone facciano affidamento molto sul settore finanziario pubblico senza liste di attesa infinite. Inoltre i trasporti pubblici sono affidabili e convenienti e l'aeroporto di Helsinki è classificato come il migliore del nord Europa.

Anche l'aspetto monetario è sicuramente importante. Secondo il World Inequality Database, il 10% delle persone più pagate in Finlandia porta a casa un terzo di tutto il reddito del paese, ovvero il 33%; una cifra abbastanza bassa considerato che lo stesso numero di persone prende il 36% nel Regno Unito e il 46% negli Stati Uniti.

La Finlandia è al primo, secondo o terzo posto in oltre 100 misure globali di successo economico e sociale. È molto probabile che il paese abbia scuole più eque, una migliore politica abitativa con un'ampia varietà di alloggi sociali e numerosi altri riconoscimenti. Insomma, l'Italia - e gli altri paesi - dovrebbero proprio imparare da questo paese del nord Europa... nonostante abbia un lato oscuro.