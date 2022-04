Finto file ISO di Windows 11 contiene un malware che ruba i dati sensibili: occhio al sito

Un nuovo rapporto pubblicato da WindowsCentral riferisce che una finta pagina di download di Windows 11 viene utilizzata da alcuni malviventi informatici per portare avanti una campagna che ha l’obiettivo di diffondere e far installare dagli utenti un malware sui PC su cui viene avviato il file ISO.

Il virus in questione, come dicevamo poco sopra, è in grado di rubare i dati sensibili presenti nel browser degli utenti, incluse le informazioni degli eventuali wallet per le criptovalute. La pagina di download riprende a grandi linee il design di quella ufficiale di Microsoft, per dare ai meno esperti la sensazione di trovarsi nel sito web del colosso di Remond: l’URL però mostra chiaramente che non si tratta del portale di Microsoft, ma a trarre in inganno i meno esperti sono i loghi ufficiali e la documentazione apparentemente genuina.

La pagina contiene un pulsante “Download Now” che scarica un file exe dannoso sul PC. Secondo quanto affermato da CloudSek, il malware è “Inno Stealer”, che è in grado di bypassare Windows Defender ed una volta avviato può rubare le informazioni ed i dati sensibili da tutti i browser installati sul PC.

Come sempre, consigliamo di scaricare Windows 11 dai canali ufficiali di Microsoft e non dai siti di terze parti in quanto il rischio di ritrovarsi di fronte a malware è elevato.