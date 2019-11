Il finto sorriso di questo video è il simbolo della differenza tra i social e la realtà

Il tema della differenza tra quanto viene rappresentato sui social network e quanto invece avviene nella realtà "tiene banco" da ormai molto tempo. D'altronde, è chiaro che molte persone vogliano farsi vedere sempre felici e sorridenti nelle loro foto pubbliche, anche se magari nel mondo reale non stanno passando un bel momento.

Ebbene, questo argomento è tornato al centro del dibattito pubblico nella giornata odierna, in seguito alla pubblicazione di un video da parte dal profilo Twitter Maple Leafs Hotstove. In particolare, stando anche a quanto riportato da LADBible, nel contenuto multimediale si vede un ragazzo che, ignorando di essere ripreso in diretta dalle telecamere della regia di una partita di hockey su ghiaccio, sorride quando la sorella gli chiede di fare un selfie, ma poi torna in pochissimo tempo con uno sguardo serio.

Il video, girato a Toronto (Canada), ha già fatto il giro del mondo ed è diventato virale sui social network, dove molti utenti lo stanno descrivendo come "il simbolo della differenza tra i social e la realtà". Per questo motivo, Global News Canada ha deciso di contattare il ragazzo coinvolto per sentire la sua "versione dei fatti". A quanto pare, il motivo per cui il giovane era triste è da ricercarsi nel fatto che la sua squadra del cuore stava perdendo per 6-1. Tuttavia, il ragazzo ha comunque voluto accontentare la sorella con un finto sorriso durante il selfie, ovviamente inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto in seguito.