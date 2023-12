Il più grande fiocco di neve caduto sulla Terra ha una dimensione colossale

Nel 1887, durante una tempesta invernale nel Montana, USA, sono caduti fiocchi di neve descritti come "più grandi di piatti", con dimensioni fino a 38 cm di larghezza e 20 cm di spessore. Questo evento straordinario, registrato nei Guinness World Records, ha sollevato interrogativi sulla dimensione massima che un fiocco di neve può raggiungere.

La distinzione tra un singolo cristallo di neve e un fiocco di neve diventa cruciale in questo contesto. Mentre i cristalli di neve si formano dal congelamento diretto del vapore acqueo in ghiaccio, senza passare per lo stato liquido, un fiocco di neve può essere un aggregato di più cristalli (a proposito, si possono mangiare?).

Il Dr. Kenneth Libbrecht, professore di fisica al Caltech e esperto di cristalli, ha dedicato oltre 20 anni allo studio delle diverse forme che i cristalli di neve possono assumere. Attraverso le sue ricerche, ha stabilito un modello che spiega come diverse temperature diano origine a diverse strutture cristalline. Inoltre, ha creato in laboratorio "cristalli gemelli identici", sfidando l'idea che non esistano due fiocchi di neve uguali.

Il record per il singolo cristallo più grande è attribuito a una scoperta di Libbrecht, che ne ha trovato uno di 10 mm da punta a punta. Sebbene possa sembrare piccolo, è notevole considerando che solitamente hanno un diametro di circa 2-4 mm. Libbrecht offre alcuni consigli per chi vuole cimentarsi in questa attività: indossare qualcosa di caldo con una manica scura come sfondo per i cristalli di neve, portare una lente d'ingrandimento e conoscere le diverse tipologie di cristalli di neve.

Purtroppo al giorno d'oggi potreste trovare anche plastica, e molta!