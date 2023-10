Questo fiore può davvero provocare un arresto cardiaco? Ecco la risposta

Stiamo parlando della Digitale rossa, una pianta che si trova comunemente nel Mediterraneo e altre zone d'Europa. Questo bellissimo fiore a forma di campana è facilmente riconoscibile e da secoli è noto per le sue proprietà mediche ma anche potenzialmente velenose. Scopriamo il suo effetto sul cuore umano.

Per capire quanto c'è di vero nelle leggende su questa pianta però, occorre un breve ripasso; il nostro cuore, quando in salute, è formato da migliaia di cellule cardiache che si contraggono per pompare il sangue nel corpo ed ogni contrazione è regolata da piccoli segnali elettrici.

Ognuna delle cellule è fondamentale per mantenere l'equilibrio elettrico, in particolare grazie ad alcuni canali interni adibiti al trasporto di ioni di sodio e potassio. Ed è qui che entra in gioco il fiore; Digitalis purpurea contiene infatti dei composti in grado di legarsi ai canali di sodio e potassio, inibendo il trasporto di ioni. Da qui prendono piede una serie di effetti chimici nelle cellule che causano un'accelerazione costante del battito cardiaco.

Quest'interruzione del normale ritmo del cuore - nota come fibrillazione ventricolare - può infine culminare in un arresto cardiaco. "Quando le cavità cardiache non si contraggono regolarmente il cuore non riesce più a pompare sangue ed è come se non battesse più," spiega Hugues Abriel, ricercatore all'Università di Berna.

Nonostante ciò, il composto chimico del fiore (la digossina) è, sorprendentemente, usato anche come rimedio per il cuore. Ad esempio nel caso in cui il cuore di un paziente sia troppo debole, i benefici apportati dalla digossina sono superiori ai rischi e potrebbero persino salvargli la vita (a proposito, sapevate che il cuore si può rigenerare dopo un infarto?).

Insomma, seppur il composto sia senz'altro pericoloso, la sua concentrazione nella Digitale rossa è relativamente bassa e i casi di intossicazione sono rari; nel dubbio, meglio restarne alla larga.