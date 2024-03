Un fiore racconta la storia segreta e inaspettata del nostro clima 13.000 anni fa

Tra le pagine della storia terrestre, il periodo del Dryas recente emerge come un capitolo breve ma intensamente significativo. È un episodio di raffreddamento globale improvviso e intenso, avvenuto circa 12.900 anni fa e durato per circa 1.200 anni. Una deviazione davvero significativa, ma come lo sappiamo?

Nominato in onore del Dryas octopetala, un fiore artico che prosperava in queste condizioni di freddo estremo, il questo periodo interruppe la tendenza al riscaldamento, modificando profondamente paesaggi ed ecosistemi. E no, non è dipeso dall'oscuramento del sole.

Scoperto attraverso lo studio di sedimenti, stalattiti e fossili, questa era ha lasciato impronte indelebili sulla Terra, forgiando il paesaggio attraverso il movimento dei ghiacciai e influenzando la distribuzione delle specie vegetali e animali. Le cause di questo fenomeno sono state oggetto di ampio dibattito, con teorie che spaziano dall'immissione di acque dolci nei mari a variazioni dell'attività solare e eruzioni vulcaniche. Tuttavia, il consenso scientifico suggerisce che l'interruzione della Circolazione Meridionale Atlantica, causata dall'improvviso afflusso di acque dolci derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai, abbia giocato un ruolo chiave.

Gli impatti di questo periodo vanno oltre la mera curiosità storica. Le modifiche apportate al paesaggio, come la formazione di nuove valli e il mutamento degli habitat, hanno avuto ripercussioni dirette sulla biodiversità e sulle società umane dell'epoca. Tali cambiamenti forzati dimostrano, d'altro canto, la resilienza e l'adattabilità della vita di fronte a sfide ambientali estreme, fornendo allo stesso tempo un parallelo inquietante con i cambiamenti climatici attuali.

La reazione in catena scatenata dal Dryas recente, con il suo effetto domino su altri sistemi, serve da monito sulla delicatezza del nostro clima e sulla rapidità con cui può essere alterato.

