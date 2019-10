Da Fiorello alla Hunziker passando per Rovazzi: i VIP italiani spostano i fan su TikTok

In principio era la piattaforma social preferita dai Millennials, ma l'aumento della popolarità (ha superato Whatsapp come app più scaricata al mondo) l'ha portata anche tra le mani dei VIP nostrani. Stiamo parlando di TikTok, che nelle ultime ore ha visto il debutto di personalità famose come Fiorello, Michelle Hunziker e i The Jackal.

"Ciao amici sono un vecchio bacucco di quasi sessant'anni e sto su TikTok. Mia figlia mi ha detto 'papà devi iscriverti a TikTok' ed io sono su TikTok, ma non so cosa fare" è il primo messaggio pubblicato dallo showman siciliano sul suo profilo ufficiale, che ha immediatamente scatenato l'ironia dei fan.

Anche Michelle Hunziker ha deciso di partecipare alla festa, e come fatto da molti youtuber ed influencer, ha deciso di "spostare" i propri follower di Instagram su TikTok, una challenge molto popolare attraverso cui è riuscita a racimolare quasi 126mila seguaci, più del doppio rispetto ai 71mila di Fiorello.

Anche Christian Vieri ha debuttato TikTok, con poco più di 10mila followers, mentre il primo video di Rovazzi (107mila followers) è stato ripreso anche sul profilo ufficiale italiano della piattaforma. Non potevano mancare all'appello Benji & Fede, con oltre 240mila followers.

I VIP italiani insomma lentamente si stano adattando alla moda del momento. Instagram deve iniziare a tremare?