Fiorello racconta gli inizi della sua carriera a Fedez e Luis Sal

Fiorello è recentemente stato ospite dell'ormai arcinoto, perlomeno tra i più giovani, "podcast" di Fedez e Luis Sal, chiamato "Muschio Selvaggio" (lo stesso in cui il rapper ha fatto "strane conversazioni" con Kanye West). La puntata è già entrata nelle tendenze italiane di YouTube e ha dato vita a un interessante confronto.

In particolare, come potete vedere sul canale YouTube "Muschio Selvaggio", Fiorello ha parlato con Fedez, Luis Sal e Martin (fratello di Luis) nella puntata pubblicata il 6 aprile 2020. Gli argomenti trattati sono stati dei più disparati, come d'altronde ci si aspetta da uno showman a tutto tondo come Fiorello. Basti pensare al fatto che Fedez e soci hanno deciso di denominare la puntata "Ospiti di Fiorello a Mucchio Selvaggio".

In ogni caso, quello avvenuto tra Fiorello e gli altri partecipanti alla videochiamata è stato un interessante confronto, anche dal punto di vista generazionale. Per farvi un esempio concreto, lo showman ha pronunciato la parola "ultimo" e il buon Luis ha subito pensato al cantante Ultimo.

Per il resto, Fiorello ha raccontato diversi aneddoti, tra cui la sua esperienza militare e gli inizi della sua carriera, a partire dai villaggi turistici. Non sono mancati anche degli interessanti "excursus" relativi a personaggi noti e al mondo della televisione in generale.