I fiori stanno cambiando e questo è un grande problema

La ricerca pubblicata su New Phytologist sembra lanciare un serio allarme che (forse) non dovremmo assolutamente sottovalutare. I fiori stanno cambiando e questo potrebbe presto diventare un gran bel problema.

Nonostante le piante soffrano, a quanto pare nessuno vi presta particolare attenzione. Questa volta i ricercatori del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS) e dell'Università di Montpellier, si sono dilettati a condurre diverse analisi genetiche su alcune piante, come la Viola arvensis. Ve lo diciamo subito: rispetto a pochi anni fa ci sono tanti, troppi cambiamenti… e non è un bene.

"L'analisi genetica della popolazione rivela un aumento del 27% dei tassi di autoimpollinazione realizzati sul campo durante questo periodo", scrivono i ricercatori. Ma le brutte notizie (sfortunatamente) non finiscono qui.

"Abbiamo documentato l'evoluzione dei tratti verso: corolle più piccole e meno appariscenti, una ridotta produzione di nettare con una conseguente ridotta attrattiva per i bombi", afferma lo stesso team.

I risultati hanno infatti mostrato una ridotta superficie del fiore, che era in media circa il 10% più piccola rispetto a quelli sbocciati 20-30 anni fa. Per un ovvio meccanismo di feedback, anche i livelli di produzione di nettare erano diminuiti di circa il 20%. La diretta conseguenza di tutto ciò è palese: le piante moderne sono "visitate" meno frequentemente dagli insetti con gravi danni ad interi ecosistemi.

Tutto ciò potrebbe presto causare un’accelerazione del declino degli insetti, oltre a rendere le popolazioni vegetali meno diversificate e più vulnerabili ai cambiamenti ambientali.

"La rapida evoluzione verso una sindrome dell’autoimpollinazione può a sua volta accelerare ulteriormente il declino degli impollinatori, in un ciclo di feedback eco-evolutivo con implicazioni più ampie per gli ecosistemi naturali".

Cosa fare dunque?