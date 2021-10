Fiorita la 'pianta pene': fiore di due metri che emana profumo di...carne in putrefazione

Tra foreste fossili congelate nel tempo e piante in grado di avvelenare un essere umano, il mondo vegetale non è parsimonioso nel riservare soprese strabilianti. L’ultimo bizzarro esempio di piante dalle caratteristiche atipiche è sbocciato in Olanda. Ecco la “pianta pene”, stupendo fiore dal caratteristico profumo di...carne in putrefazione.

La specie in esame è chiamata Amorphophallus decus-silvae, una pianta appartenente ad Amorphophallus, genere caratterizzato dal tipico odore putrescente e dalle grandi dimensioni che possono raggiungere, a volte superando le dimensioni di un essere umano.

L’Università di Leiden, che fondò il giardino dell’Hortus Botanicus Leiden nel lontano 1590, ha annunciato l’evento di fioritura recentemente verificatosi, attestandolo come primo del suo genere.

Rudmer Postma, volontario presso il giardino, ha “accudito” la pianta negli ultimi anni e ha informato che la porzione nascosta della pianta è una sorta di tubero, che si accresce sotto terra, raccogliendo e incamerando il nutrimento necessario per permettere la fioritura, processo che accade ad intervalli di diversi anni.

La pianta, attualmente, presenta un bocciolo schiuso di mezzo metro ed uno stelo di 2 metri d’altezza. A seguito della fioritura, il bocciolo ha mostrato la sua struttura interna dalla forma fallica, detta spadice, da cui proviene il nauseante odore della pianta.

L’origine di questo atipico comportamento vegetale è attribuibile al genere Amorphophallus, il cui più noto esponente è l’Amorphophallus titanum, il fiore cadavere che sboccia ogni 10 anni. L’adattamento è attuato per attirare mosche ed altri insetti impollinatori, i quali, dato il maggior rilascio di polline durante la fioritura, potranno trasportarlo su un altro esemplare della stessa specie ed impollinarlo.

Secondo quanto afferma Rogier van Vugt, responsabile della serra olandese, nell’orto botanico di Leiden è presente un solo esemplare di A. decus-silvae e per effettuare delle impollinazioni future si è deciso di crioconservare il polline e di utilizzarlo in un secondo momento. E non si tratta di una specie rara unicamente in Olanda, ma presenta appena 3 esemplari in tutta Europa, mentre in condizioni naturali è endemica dell’isola di Giava, dove cresce rigogliosa.

L’ultima fioritura di un esemplare del genere Amorphophallus dell’orto botanico olandese, risale addirittura al 1997 e non si trattava di decus-silvae ma di un’altra specie.

In merito al tempo necessario alla prossima fioritura, van Vugt ha dichiarato "Ci possono volere sei o sette anni prima che sia abbastanza grande per fiorire di nuovo" e suggerendo le stringenti condizioni di fioritura della specie, conclude "È speciale che ci siamo riusciti e sono orgoglioso che la pianta stia andando così bene".

A proposito di meccanismi vegetali, una recente ricerca ha osservato il metodo delle piante per assorbire acqua.

Di seguito vi proponiamo una foto, scattata dal fotografo Lex van Lieshout, dell'esemplare di Amorphophallus decus-silvae fiorito nell'orto botanico olandese.