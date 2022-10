Il nuovo Fire TV Cube di Amazon è disponibile da oggi in Italia

Amazon annuncia che da oggi è disponibile in Italia il nuovo Fire TV Cube di terza generazione, ad un prezzo di 159,99 Euro. Il dispositivo rappresenta per Amazon il lettore multimediale per lo streaming più all'avanguardia della linea, con una potenza del 20% superiore rispetto alla precedente generazione.

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore octa-core da 2,0GHz, che permette di avviare e navigare direttamente tra le app. A questo si aggiunge anche il supporto WiFi 6E che offre uno streaming fluido.

Di seguito il link per acquistarlo:

Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD: 159,99 Euro

Amazon sottolinea che con il nuovo Fire TV Cube è possibile controllare la TV con la voce, attraverso i numerosi comandi vocali disponibili che permettono anche di accenderla, dicendo "Alexa, accendi la TV". Grazie al cavo HDMI integrato è possibile anche collegare un decoder via cavo compatibile e controllare la TV con Alexa o con il telecomando vocale Alexa di Fire TV. E' possibile anche collegare le console da gioco per ottenere un'esperienza univoca.

Il dispositivo è anche progettato all’insegna della sostenibilità: il 30% della plastica impiegata proviene, infatti, da plastica riciclata post-consumo e il 100% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Inoltre, per ridurre il consumo di energia, entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in funzione.