Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube in offerta su Amazon al minimo storico

A quasi tre settimane dalle grandi offerte sui dispositivi della gamma Fire TV Stick, Amazon ritorna a proporre la serie di smart stick e Fire TV Cube in promozione, raggiungendo anche il prezzo minimo storico. Vediamo assieme i prezzi del momento per questa serie di prodotti.

Sconti Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro)

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro) Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 74,99 Euro (119,99 Euro)

Esclusi dalla serie di promozioni sono, pertanto, Fire TV Stick base, Lite e 4K Max. Importante notare, però, che Fire TV Cube ha ufficialmente raggiunto il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

In entrambi i casi il pagamento potrà essere completato in unica soluzione e anche a rate, in 5 mensilità come da piano della società statunitense. In aggiunta, la consegna avverrà senza costi aggiuntivi. Infine, si segnala che queste due promozioni resteranno valide esclusivamente fino al 9 marzo 2022, ergo termineranno tra 13 giorni.

Sempre nella giornata di oggi abbiamo anche trattato altri sconti importanti su Amazon, tra cui un laptop da gaming MSI con RTX 3070 al prezzo più basso di sempre.