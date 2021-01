Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite sono nuovamente in offerta su Amazon

Tornano nuovamente in offerta su Amazon le Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite, i dongle del colosso per le TV che permettono di accedere ad una varietà di contenuti aggiuntivi. La società di Jeff Bezos, infatti, consente di portare a casa i due modelli a prezzo ridotto rispetto a quelli di listino.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 24,99 Euro

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 29,99 Euro

Per quanto riguarda Fire TV Stick Lite, il risparmio è di 5 Euro, e la disponibilità è immediata con consegna senza costi aggiuntivi garantita nel giro di pochi giorni.

Sulla Fire TV Stick "classica", che ricordiamolo non supporta il 4K a differenza del modello dedicato, invece, lo sconto è del 25% (pari a 10 Euro). In questo caso però la disponibilità non è immediata e viene garantita solo a partire dal prossimo 22 Gennaio 2021.

Attraverso le opzioni presenti nella scheda prodotto è anche possibile scegliere di collegare i dispositivi al proprio account Amazon per semplificare la configurazione. In questo modo al momento dell'arrivo a casa non bisognerà fare altro che inserirle nella TV ed il gioco è fatto.