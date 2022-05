Fire TV Stick e notebook da gaming ASUS con RTX 3050 Ti in offerta su Amazon

Continuano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle propone due promozioni interessanti sulle Fire TV Stick ed un notebook da gaming ASUS.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

(con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro) ASUS ROG Strix G15 G513IE#B09HC1WJQF, Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 300Hz, AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Windows 11 Home: 1099 Euro (1499 Euro)

Sulla Fire TV Stick, viene anche garantito il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 5 Euro al mese, con consegna prevista per giovedì 5 maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 14 ore e 12 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Per quanto riguarda il notebook da gaming, invece, la consegna a casa (ovviamente senza costi aggiuntivi) è prevista sempre per giovedì 5 Maggio 2022 da coloro che effettuano l'ordine entro 14 ore e 12 minuti, ma purtroppo non è possibile godere del pagamento a rate Amazon. La promozione però scadrà tra 5 giorni, motivo per cui consigliamo di tenere sempre sott'occhio la data prima di procedere con l'ordine. Nessuna informazione su eventuali problemi di disponibilità.