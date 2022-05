Fire TV Stick tutte in sconto su Amazon, che prezzi! Si parte da 19,99 Euro

Amazon a quanto pare ha esteso le promozioni sulle Fire TV Stick di cui abbiamo parlato stamattina su queste pagine. Il colosso di Seattle, nello specifico, consente di acquistare a prezzo ridotto tutti i modelli delle Fire TV Stick, con prezzi che partono da 19,99 Euro.

Offerte Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro (39,99 Euro)

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 34,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 39,99 Euro (64,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 74,99 Euro (119,99 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a costo zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto è anche possibile associare rapidamente il proprio account Amazon alla Fire TV Stick, per facilitare in maniera importante la configurazione ed averla immediatamente pronta per l'uso non appena arriva a casa.

Chiaramente, la consegna è garantita a stretto giro di orologio e l'arrivo a casa è praticamente immediato.