Firefox 66: stop all'autoplay per filmati e tracce audio

Buone notizie per gli utenti Firefox. Mozilla infatti ha annunciato che la prossima versione del proprio browser includerà una funzione bloccherà la riproduzione automatica delle tracce audio sulle pagine web.

Nello specifico, in un post pubblicato sul blog ufficiale gli sviluppatori si soffermano sul fatto che la feature sarà disponibile sia sulla versione desktop che Android del browser ed andrà a bloccare "qualsiasi riproduzione audio che si verifica prima che l'utente abbia interagito con una pagina", anche tramite un semplice clic.

E' chiaro che Firefox mira a scongiurare quegli spiacevoli episodi in cui gli u tenti aprono una pagina web e si ritrovano costretti a disabilitare il volume del PC o dispositivo a causa della riproduzione automatica delle tracce audio di filmati o pubblicità, spesso a volumi elevati e che potrebbero arrecare fastidi.

Mozilla si è schierata in prima linea per rendere il web un posto più pulito ed evitare abusi ed esperienze di navigazione non sicure, e questa nuova funzionalità in arrivo in Firefox 66 rientra proprio in quest'ottica.

Ovviamente gli utenti dal loro canto potranno creare una white list tramite un'apposita funzione, attraverso cui sarà possibile escludere i siti ed includere tutte le pagine ritenute affidabili, su cui non si abiliterà il blocco automatico.