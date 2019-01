Firefox 69 avrà Flash disabilitato come impostazione predefinita

Anche Firefox si avvia verso il pensionamento definitivo della piattaforma Flash, al centro di non poche polemiche a causa delle numerose falle di sicurezza scovate negli ultimi tempi.

In un nuovo post pubblicato sul sito Bugzilla, in cui è stata svelata la roadmap con le prossime mosse per il popolare browser, Mozilla ha lasciato intendere che il plugin di Adobe Flash sarà disabilitato di default a partire da Firefox 69, la cui pubblicazione è prevista per il 3 Settembre 2019. Mozilla quindi disabiliterà Flash già a partire dalla build beta prima di passare a quelle pubbliche.

La disattivazione arriva con qualche mese di anticipo rispetto alla roadmap di Adobe, che ha svelato il termine del supporto per l'estensione alla fine del 2020. Mozilla vuole quindi giocare d'anticipo per garantire una transizione verso le nuove piattaforme (come l'HTML5) più graduale e consentire anche ai webmaster dei siti web che sfruttano Flash di adattare le pagine in vista dell'importante novità. E' bene comunque precisare che negli ultimi tempi anche lato sviluppatore l'utilizzo di Flash è diminuito in maniera importante, per le ragioni di cui vi abbiamo parlato sopra.

Mozilla ha affermato che rimuovere il supporto Flash per le versioni consumer di Firefox ad inizio 2020, mentre la build Extender Support Release (ESR) sarà supportata fino alla fine dell'anno prossimo. Nel 2021 invece è prevista l'interruzione completa.