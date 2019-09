Firefox 69 integra nuove misure di sicurezza contro il tracking e il cripto-mining

Mozilla sta implementando le nuove funzionalità di sicurezza annunciate a giugno per tutti gli utenti Firefox su Windows, Mac, Linux e Android. Grazie alla collaborazione con Disconnect, il browser bloccherà i cookie di terze parti e impedirà ai cripto-minatori di accedere all’hardware del computer.

Con Firefox 69, disponibile da oggi, le nuove feature saranno disponibili di default: “Enhanced Tracking Protection lavora dietro le quinte per impedire la profilazione degli utenti basata su monitoraggio e abitudini di navigazione, spesso ad insaputa dei soggetti interessati” ha affermato Mozilla. “I profili e le informazioni possono poi essere venduti per scopi che gli utenti non hanno sottoscritto”.

La questione dei cripto-minatori è un flagello più recente: questi malware possono sottrarre potenza di calcolo dai PC di utenti ignari per produrre criptomonete in maniera illecita. Firefox bloccherà questi tentativi insieme agli script di fingerprinting che registrano le specifiche di un dispositivo durante la connessione ad un sito.

Negli ultimi anni Firefox ha preso costantemente la sua quota di mercato passando dal 31% del 2009 al 4,4% del 2019. Queste misure sulla sicurezza potranno servire a risollevare le sorti del famoso browser e saranno una gradita aggiunta per tutti gli utenti.