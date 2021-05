Firefox 86, cos'è la protezione totale dai cookie? Frecciatina a Facebook

Firefox 86 è disponibile, in realtà già da un po' di tempo, per le classiche piattaforme, da Windows ad Android. Questa versione del noto browser di Mozilla, passata un po' in "sordina", introduce in realtà una novità da non sottovalutare, ovvero la protezione totale dai cookie. Quest'ultima risulta per certi versi una "frecciatina" a Facebook.

D'altronde, l'immagine presente in calce alla notizia, pubblicata sul blog ufficiale di Firefox per annunciare la funzionalità, lascia spazio a pochi dubbi: si fa esplicito riferimento al sito Web ufficiale di Facebook. Si tratta di un argomento "caldo", viste anche le "diatribe" a livello di privacy tra l'azienda di Mark Zuckerberg e Apple.

Ma in cosa consiste la novità introdotta da Firefox 86? La stessa immagine a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza semplifica il concetto, rendendolo chiaro anche ai meno esperti. In parole povere, finora un determinato portale poteva potenzialmente ottenere informazioni anche da siti Web di terze parti consultati dall'utente, "pescando" mediante cookie traccianti.

Ora, invece, ogni sito Web ha il suo "spazio". In parole povere, l'obiettivo di questa funzionalità è quello di non consentire il tracciamento della sessione di navigazione dell'utente, evitando che un portale possa utilizzare informazioni provenienti da siti Web di terze parti.

In ogni caso, questa novità non va a impattare su quei cookie che vengono "condivisi" per scopi "non traccianti", ad esempio quelli relativi alle funzionalità di login. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al blog di Mozilla.