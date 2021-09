Firefox abbandona Google? Test per Bing come motore di ricerca di default

Firefox potrebbe abbandonare Google in favore di Bing. Questi sono i rumor che stanno circolando online, tra presunti accordi e test effettuati in via ufficiale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e BleepingComputer (la fonte originale è gHacks), alcuni utenti si sono visti impostare Bing come motore di ricerca di default su Firefox. La conferma è arrivata mediante il blog ufficiale di Mozilla: nell'ambito di quello che viene chiamato "esperimento Fx Search", a partire dal 6 settembre 2021 l'1% degli utenti desktop di Firefox è coinvolto nel test.

Questa fase, che sembra essere pensata per analizzare il feedback degli utenti, durerà fino a inizio 2022, probabilmente fino a fine gennaio. Non è in realtà del tutto chiaro quale sia l'effettivo "obiettivo finale", ma non sono in pochi coloro che pensano che ci sia di mezzo la volontà di passare a Bing (forse all'orizzonte c'è qualche accordo commerciale con Microsoft?).

Ricordiamo tuttavia che per il momento Google rimane il browser predefinito di Firefox, in quanto, stando alle indiscrezioni, la società di Mountain View verserebbe ogni anno cifre che si aggirano tra 400 e 450 milioni di dollari a Mozilla per ottenere questo "trattamento". Nonostante questo, l'accordo tra Google e Mozilla dovrebbe scadere nel 2023 e qui potrebbe dunque inserirsi Microsoft, che sta cercando di ottenere maggiori quote di mercato con il suo Bing.