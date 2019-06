Firefox bloccherà i tracker in automatico, ma l'approccio è diverso da quello di Safari

Firefox inizierà a bloccare autonomamente i tracker, senza che gli utenti debbano espressamente selezionare questa feature dalle opzioni. L'approccio scelto per il browser, ad ogni modo, è un po' più cauto e meno radicale di quello usato da Apple per Safari.

Infatti Safari aveva preso una decisione simile un po' di anni fa, inserendo però in un unico calderone tutti i tracker di terze parti, inclusi diversi cookie fondamentali per far funzionare correttamente alcuni siti. La conseguenza è che la fruibilità di alcuni servizi veniva completamente stravolta.

Ovviamente l'approccio di Safari si dimostra estremamente efficace nel proteggere la privacy dei suoi utenti, che hanno meno possibilità di venire monitorati nelle loro abitudini online dagli inserzionisti. Ma il prezzo di una misura così draconiana è quello di un browser che fa le bizze non comportandosi a dovere mentre si visitano alcuni siti che si affidano interamente ai cookie per funzionare.

Mozilla al contrario ha una sorta di black list con i cookie e i tracker di cui conosce la natura. "Bloccare tutti i cookie porta a scenari dove i siti non funzionano adeguatamente", ha infatti spiegato un portavoce di Mozilla.

Ad ogni modo la parola passa agli utenti, che sono comunque liberi di impostare su "stringente" il blocco anti-tracker.