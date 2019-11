Così Firefox dichiara guerra alle notifiche via browser

Firefox si appresta ad aggiungere una novità che dovrebbe togliere agli utenti l'ansia delle notifiche diffuse via browser. Uno strumento che non soltanto può essere una noia se usato come mezzo di spam, ma anche un canale sempre più usato per gli scam e gli attacchi malevoli.

Quando si visita un sito può accadere che il portale a cui siamo accedendo ci chieda se vogliamo ricevere gli aggiornamenti del sito direttamente con una notifica via browser. Il problema è che tra autorizzazioni per la privacy, cookies, e via discorrendo, cliccare sull'ok in errore è molto facile.

Ora, un utente esperto sa benissimo come gestire le notifiche e ridurre o eliminare quelle meno utili, ma la verità è che molti utenti meno esperti si trovano nella condizioni di essere sommersi da messaggi senza sapere come risolvere il problema. La conseguenza spiacevole è che spesso sono gli stessi siti a trovarsi ciclicamente la casella di posta intasata da persone che minacciano denunce se non la si smette di mandargli notifiche ogni ora. Eppure basterebbe stare un po' più attenti. O fare una semplice ricerca su Google per capire quanto sia semplice disattivarle

Mozilla ora vuole dare un nuovo strumento agli utenti del suo browser Firefox. Con la versione 72, che sarà distribuita a gennaio, il browser cambierà leggermente il pannello di richiesta di attivazione delle notifiche. Tanto per iniziare, sarà più piccolo, in modo da renderlo meno invadente e più difficilmente scambiabile per il pannello delle autorizzazioni sulla privacy.

In secondo luogo alle opzioni No e Attiva, viene finalmente affiancata anche una terza opzione: "non mostrare mai più". In questo modo non verrà chiesto all'utente di attivare le notifiche ogni volta che si collega al medesimo sito.

Mozilla è anche il primo browser ad aver promesso di introdurre la possibilità di disattivare tutte le notifiche di default con un semplice comando dalle opzioni. Una ricerca commissionata da Mozilla ha mostrato come ormai le notifiche via browser abbiano sostituito le pubblicità tradizionali come principale causa di fastidio per gli utenti.