[AGG] Firefox ha disabilitato tutti gli add-on, la colpa è di un certificato scaduto

Gli add-on sono uno degli strumenti più utilizzati per ampliare le funzionalità di un determinato browser e sono stati anche un fattore chiave per incrementare la popolarità di programmi come Google Chrome e Mozilla Firefox. Immaginatevi se un giorno tutti gli add-on che utilizzate non funzionassero più. Se avete Firefox, quel giorno è oggi.

Infatti, come scritto anche dalla stessa Mozilla nel suo Bug Tracker ufficiale, tutte le estensioni del browser Firefox sono state temporaneamente disabilitate a causa della scadenza di un certificato. Kev Needham, Product Lead di Mozilla, ha spiegato quanto segue ai microfono di Engadget: "Siamo spiacenti che al momento ci sia un problema e i componenti aggiuntivi esistenti e quelli nuovi non riescono a essere eseguiti o installati su Firefox. Sappiamo qual è il problema e stiamo lavorando duramente per ripristinare al più presto le funzionalità aggiuntive di Firefox. Continueremo a fornire aggiornamenti tramite i nostri canali Twitter".

Al momento in cui scriviamo il problema non è ancora stato risolto e gli utenti non possono utilizzare i propri add-on da circa 8 ore, visto che il problema è iniziato alle ore 12:00 AM UTC (le ore 2:00 italiane). Nel frattempo, la community di Reddit è riuscita a trovare alcuni fix temporanei. Potete seguire in diretta l'aggiornamento della vicenda tramite il profilo Twitter di Firefox. Aggiorneremo la news non appena ci saranno novità.



[Aggiornamento 04/05/2019 18:18]: Mozilla ha annunciato, tramite il suo account Twitter ufficiale, che è stato avviato il rollout del fix. Gli utenti non devono fare nulla, visto che è tutto automatico. La situazione sembra quindi essere rientrata definitivamente.