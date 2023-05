Firefox sarà in grado di rilevare le recensioni false scritte da ChatGPT, anche su Amazon

Importante annuncio portato a casa da Mozilla. La società infatti ha annunciato di aver rilevato Fakespot, una startup popolare per la sua estensione per browser in grado di riconoscere le recensioni false inserite da bot o altri sulle principali piattaforme di vendita.

Mozilla intende integrare ulteriormente integrare le tecnologie targate Fakespot nel suo browser Firefox, per consentire agli utenti di “eliminare le recensioni ingannevoli in modo che possano acquistare con la certezza di sapere che ciò che stanno acquistando è di alta qualità e autentico”.

Nel post, gli sviluppatori evidenziano gli stratagemmi messi in campo dai truffatori, che utilizzano una determinata terminologia per gonfiare artificialmente il rank dei prodotti nei motori di ricerca. Fakespot sostanzialmente rileva le recensioni e le legge, dando loro un voto che va da A (che indica l’affidabilità) ad F (inaffidabile), anche su Amazon dove a quanto pare è in crescita il numero di recensioni scritte utilizzando ChatGPT.

La software house comunque non ha alcuna intenzione di rendere il plugin disponibile esclusivamente per Firefox, ed ha spiegato che “continuerà a funzionare su tutti i principali browser Web e dispositivi mobili”. Resta però da capire in che modo sarà integrata in Firefox.

Nella giornata di ieri è arrivato anche l’allarme di Meta sui malware che si fingono ChatGPT, ed è chiaro che uno dei pericoli portati dall'IA è rappresentato anche dalla possibilità di manipolare le recensioni dei prodotti.