Firefox Quantum tocca quota 170 milioni di installazioni

A circa un mese di distanza dal rilascio di, la nuova generazione del popolare browser di, lo sviluppatore ha già registrato numeri da record.

Secondo quanto affermato da alcuni siti, 170 milioni di utenti in tutto il mondo avrebbero installato Quantum, un dato che non può che dare fiducia agli sforzi messi in atto da Mozilla negli ultimi anni, nel corso dei quali la compagnia si è impegnata per modernizzare la propria creatura e mettere nelle mani degli utenti un browser più leggero e veloce.

Mozilla ha anche riportato un aumento del 24 per cento delle installazioni di Firefox Focus su iOS ed Android.

Il vice presidente di Mozilla con delega a Firefox, Mark Mayo, parlando con ZDNet si è detto eccitato per i miglioramenti apportato su smartphone, dal momento che se le maggior parte degli utenti quotidiani di Firefox sono du desktop, il futuro è rappresentato dagli utenti mobili.

Un'altra statistica estremamente interessante è rappresentata dal fatto che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, Firefox ha registrato un aumento dei download del 44% rispetto a Chrome, che resta comunque il principale competitor.

La crescita dei download rappresenta un punto cruciale per il futuro di Mozilla, che probabilmente registrerà anche un aumento dei ricavi.