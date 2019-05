Firefox scende in campo per le europee con un tool kit: 'fake news non il primo problema'

Anche Firefox scende in prima linea per il voto delle europee, Mozilla ha presentato un portale con diversi strumenti e consigli per proteggersi dai tracker. "Le fake news? Esistono e non vanno prese sotto gamba, ma non sono loro la più grande minaccia".

Il toolkit è disponibile nelle lingue inglese, tedesco e francese. Lo scopo del portale è quello di rendere accessibili alcuni strumenti e nozioni utili anche alle persone non esperte di tecnologia o di politica.

Il portale, che trovate a questo link, prevede:

informazioni di background su come il tracking, e altre opache tecniche di advertising politico online, impattano sulla vita delle persone che navigano sul web

una selezione di informazioni sulle elezioni europee , e sulle istituzioni dell'Unione Europea, tutte prese da fonti affidabili

, e sulle istituzioni dell'Unione Europea, tutte prese da fonti affidabili una lista di estensioni per il browser, controllate e raccomandate da Firefox, a sostegno della ricerca indipendente per aiutare a farsi un'opinione sui temi più importanti

Esistono strumenti di manipolazione degli elettori diversi dalla disinformazione, ha spiegato Mozilla sul suo blog. Non ricevono la stessa attenzione mediatica del tema delle fake news, ma è necessario comunque essere preparati.

Nel frattempo anche le altre realtà tech si preparano al voto, come Facebook che ha predisposto una War Room nella sede di Dublino. La nuova feature di Mozilla contro il mining di criptovalute all'insaputa dell'utente.