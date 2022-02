Firenze Fashion Week: come si vestivano i rinascimentali

A seguito del Concilio di Trento (1545-1563), la Chiesa impose alla popolazione rinascimentale una cultura che indirizzasse la vita dell'individuo verso una rigida condotta cattolica; perciò, anche l'abbigliamento ha subito un cambiamento sostanziale dei canoni.

Senza ombra di dubbio il David di Michelangelo è un'icona del Rinascimento, ma l'unica manifestazione di questo periodo non sono solamente pittura e scultura: anche la moda era fondamentale.

Incuranti dei costumi religiosi, però, erano gli aristocratici, che non perdevano occasione per sfoggiare vesti di tessuti preziosi e lavorati "ad aco", cioè a maglia, abbinati a guanti, fazzoletti e calze realizzate alla stessa maniera. In questo periodo si diffonde l'utilizzo di pellicce per ornamentare i propri indumenti, un po' come si soleva fare nell'antica Roma.

L'abito femminile del Rinascimento per antonomasia è la "soprana": capo realizzato in stoffa pesante, ornato e foderato. Stringe in vita l'indossatrice, per poi allargarsi gradualmente scendendo verso i piedi. Le maniche sono aperte, affinché venga mostrata la sottana, indossata a mo' di sottoveste. Le varianti del vestito sono la zimarra e la falda. Altro indumento degno di nota è il robone: una veste maestosa, estremamente lunga, adottata dalle donne appartenenti al ceto più agiato. A questi abiti andavano abbinati ventagli, orecchini e collane di perle.

Come si può immaginare, il vestiario maschile, è molto meno ricco, in termini di fastosità, rispetto agli outfit femminili: la soprana sta' alla donna, come il lucco sta' all'uomo. Quest’ultimo arrivava massimo fino ai talloni dell'indossatore ed era solitamente di colore nero. In inverno si era soliti coprire la veste con della pelliccia o del damasco e, al di sotto, con delle casacche; mentre in estate si ricorreva al giubbone, un abito caratterizzato da una scollatura più che accentuata, che nel corso del tempo vedrà limitazioni da parte delle leggi suntuarie. Il ceto dirigente era solito abbinare al lucco un mantello, di colore differente a seconda della carica pubblica che si ricopriva.

Dare importanza al passato è fondamentale, ma non bisogna disdegnare il futuro: il lucco e la soprana sono gli antenati dei nostri abiti e anche quelli successivi. A proposito, sapevi che alcuni ingegneri stanno lavorando a degli indumenti smart? Insomma, ai vestiti del futuro.