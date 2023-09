La fisica non riesce ancora a spiegare il mistero della particella 'Oh-My-God'

Nel 1991 un osservatorio sperimentale dell'Università dello Utah, noto come Fly's Eye, rilevò un fenomeno chiamato "air shower", un'esplosione di particelle invisibili all'occhio umano causata da interazioni ad alta energia nell'atmosfera superiore. Ed è proprio qui che inizia la storia della misteriosa particella "Oh-My-God".

Da quel momento, gli scienziati hanno lavorato alacremente per decifrare le proprietà della particella spaziale che ha causato questo fenomeno, ribattezzandola proprio OMG per la sua incredibile energia.

Cosa rende questa particella così stupefacente? Quando è entrata in collisione con l'atmosfera terrestre, secondo quanto affermato dagli addetti ai lavori che la studiano da più di 20 anni, viaggiava a una velocità che superava di gran lunga il 99,99% della velocità della luce, liberando un'energia di 320 exaelettronvolt.

Se pensate che sia incredibile, considerate che questa particella ha superato l'energia prodotta dal Large Hadron Collider di un fattore di 10 milioni. Adesso una domanda sembra essere spontanea: ma dove viene questa particella? È la domanda che tormenta gli scienziati. Le teorie spaziano da buchi neri supermassicci a stelle di neutroni in collisione, ma la verità è che nessuno lo sa ancora con certezza.

Ecco perché l'Osservatorio Pierre Auger in Argentina sta utilizzando delle enormi cisterne d'acqua (1.600 sparse in un'area grande quanto il Rhode Island) per cercare di catturare altre particelle ad alta energia e forse, un giorno, risolvere questo enigma cosmico che continua a sfidare le leggi della fisica.