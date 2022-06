La fisica quantistica sta cambiando il modo in cui vediamo l'universo con una tecnologia

L'astronomia è un campo in continua evoluzione. Con le tecnologie che avanzano, sono sempre di più i modi sviluppati che permettono di studiare molto meglio l'universo. In particolare, al centro di tanti avanzamenti negli ultimi anni c'è lo studio dei pianeti extrasolari, scoperti in numero sempre maggiore grazie a varie tecniche di osservazione.

Gli esopianeti confermati dalla NASA sono sempre di più e nei prossimi anni potrebbero aumentare ancora grazie all'utilizzo della meccanica quantistica nell'astronomia. L'interferometria in particolare è una scienza che può aprirsi a questa unione di intenti con il mondo quantistico.

Secondo un recente studio portato avanti da ricercatori provenienti dall'Australia (Engineered Quantum Systems (EQuS) della Macquarie University di Sydney) e da Singapore (Department of Electrical and Computer Engineering and the Centre of Quantum Technologies della National University di Singapore), la tecnica quantistica STIRAP - che sta per Stimulated Raman Adiabatic Passage - può aiutare a trasferire le informazioni quantistiche senza perdite. Questa sarebbe utile per migliorare i VLBI (interferometria a lunghissima base), che potrebbero così accedere all'osservazione in lunghezze d'onda precedentemente inaccessibili.

L'interferometria infatti, che si basa sull'osservazione da vari osservatori, hanno vari problematiche fisiche, come la perdita di informazioni, rumore e tanto altro ancora. Una volta integrata con la nuova generazione di strumenti, questa tecnica permetterà uno studio molto più dettagliato degli oggetti distanti nel cosmo, da stelle a buchi neri ed esopianeti.

Per lo studio del cosmo intanto si attende che Webb studi i prossimi obiettivi stabiliti dalla missione.