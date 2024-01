La fisica quantistica può spiegare la complessità del comportamento umano?

Il comportamento umano è abbastanza sfuggente alle regole matematiche tradizionali. A differenza del comportamento animale, non riusciamo infatti a racchiuderlo all'interno delle classiche leggi della probabilità.

Un gruppo di scienziati ha così deciso di affrontare una sfida, proponendo come soluzione l'uso di alcune regole matematiche presenti all'interno della fisica quantistica, quella che studia le particelle.

Per quanto questa soluzione possa sembrare pretenziosa, in verità ha attratto diversi studiosi, e nel corso del tempo sono stati pubblicati diversi studi che usano le leggi della meccanica quantistica per studiare il comportamento umano.

Per esempio, uno studio ormai abbastanza datato ha scelto di studiare il comportamento degli allievi americani in periodo d'esame. Quello che ne è emerso è che, a prescindere dall'esito del test, la maggioranza degli studenti ha preferito andare in vacanza subito dopo l'esame, non aspettando neppure una settimana per la partenza. Ora, dal punto di vista umano potrebbe sembrare logico, ma dal punto di vista statistico questa scelta condivisa appare davvero misteriosa.

Se gli scienziati avessero infatti utilizzato esclusivamente la statistica classica, le regole base di questa disciplina avrebbero decretato (sbagliando) che solo il 50% degli studenti avrebbe deciso di partire, magari con un leggero scarto a favore di coloro che il test lo avevano effettivamente superato. Eppure anche i bocciati si concedono un weekend lontano dai libri, andando contro le probabilità e al di là dei precetti culturali inculcati nella nostra società.

Secondo alcuni scienziati, il nostro comportamento segue regole molto diverse rispetto a quelli degli animali perché il nostro cervello funziona come una sorta di computer quantistico e mentre nella probabilità classica, quando viene posta una sequenza di domande, le risposte non dipendono dall'ordine in cui queste vengono poste, nella fisica quantistica non funziona così. Le risposte non solo possono dipendere dall’ordine in cui vengono poste le domande ma anche dal loro contenuto.

Ciò si traduce nella variabilità delle risposte che il nostro cervello può sviluppare quando rileva segnali esterni, ma anche nella realizzazione di alcuni comportamenti sociali tipici della nostra specie, che sembrano senza senso e possono essere spiegati solo tramite i modelli quantistici.

Per approfondire come il nostro cervello reagisce a determinati stimoli, gli scienziati sono anche intenzionati a produrre delle reti neurali quantistiche, che usano l'IA per simulare la nostra mente. Questo campo di ricerca ovviamente ha ancora diversi margini da superare, se vuole definire il nostro comportamento. I progressi comunque non mancano e i ricercatori sono fiduciosi nell'applicazione concreta di queste ricerche in diversi ambiti (dalla sociologia alla criminologia fino ad arrivare alla ricerca medica) nel breve futuro.