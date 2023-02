Fisici affermano che gli alieni potrebbero usare buchi neri come PC quantistici

Gli scienziati stanno cercando da decenni la vita nell'universo e ad oggi sono decine, se non centinaia, le teorie dietro le possibili forme di vita nello spazio. In un recente studio, un team di ricercatori ha proposto che le civiltà extraterrestri avanzate possano utilizzare i buchi neri come computer quantistici.

Il documento che descrive le loro scoperte è attualmente in fase di revisione per la pubblicazione sull'International Journal of Astrobiology, ma nel frattempo gli addetti ai lavori ne hanno voluto parlare sulla rivista The Conversation. Sostanzialmente l'argomento di discussione è il seguente: il SETI sta cercando la vita aliena scandagliando firme tecnologiche radio, ma civiltà avanzate potrebbero utilizzare altri modi per comunicare.

"Attualmente, stiamo cercando principalmente messaggi radio, e ci sono stati diversi tentativi di studiare il cielo per trovare i cosiddetti candidati alla sfera di Dyson - megastrutture costruite attorno alle stelle. D'altra parte, il problema del SETI è così complesso che uno dovrebbe testare tutti i canali possibili", affermano gli autori dello studio.

Una "direzione" completamente nuova - continuano gli addetti ai lavori - deve essere la ricerca di una variabilità spettrale anomala di queste firme tecnologiche, che potrebbero distinguerli dai normali oggetti astrofisici. Quest'ultime sono rappresentate, ad esempio, dall'energia diretta (laser), le emissioni di neutrini, le comunicazioni quantistiche e le onde gravitazionali. Tutte tecnologie possibilmente utilizzate da una civiltà extraterrestre avanzata.

Gli scienziati protagonisti dello studio affermano di dover cercare una tecnologia mai considerata prima: ovvero prove di calcolo quantistico su larga scala. I vantaggi del calcolo quantistico sono ben documentati, tra cui la capacità di elaborare le informazioni in modo esponenzialmente più veloce rispetto al calcolo digitale e l'immunità alla decrittazione.

Gli alieni potrebbero usare buchi neri come computer quantistici; un'idea basata anche sul lavoro del vincitore del premio Nobel Roger Penrose, che notoriamente propose che l'energia illimitata potesse essere estratta da un buco nero attingendo all'ergosfera. Utilizzando i principi della meccanica quantistica, Gia Dvali, fisico teorico presso il Max Planck Institute for Physics e cattedra di fisica presso l'Università Ludwig-Maximilians di Monaco, e Zaza Osmanov, professore di fisica hanno spiegato che i buchi neri sarebbero i condensatori più efficienti per l'informazione quantistica.