I fisici hanno calcolato il tempo di esplorazione della galassia, ed è gigantesco

Quando ti prepari per un viaggio, è molto importante sapere quale sarà la sua durata. Potremmo essere all'alba dell'esplorazione umana dello spazio ed è molto importante conoscere il tempo che ci metteremo ad arrivare su un altro sistema stellare. Una coppia di fisici ha provato a rispondere a questa domanda.

I ricercatori hanno utilizzato i dati delle missioni NASA già avvenute, in modo da avere idea della velocità di un veicolo umano lanciato nello spazio.

I loro risultati ci dicono che è meglio portare molte provviste: ci potrebbero volere 10.000 anni prima di avvicinarci a un nuovo sistema e forse milioni prima di un contatto.

"Il tempo scala per una collisione è dell'ordine di 1020 anni, quindi la navicella spaziale avrà un lungo viaggio davanti a se," scrivono i fisici nel loro articolo.

Per arrivare a queste conclusioni, Coryn Bailer-Jones dell'Istituto Max Planck per l'Astronomia, e Davide Farnocchia del NASA Jet Propulsion Laboratory, hanno studiato gli ultimi dati provenienti dal Gaia space observatory. Gaia possiede i dati di 7.2 milioni di stelle e li hanno combinati con i dati del Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 e Voyager 2. Quest'ultimo è da poco uscito dall'Eliosfera.

In un milione di anni, i calcoli hanno mostrato come i veicoli spaziali arrivino nelle vicinanze di circa 60 stelle; possono arrivare molto vicino a dieci sistemi stellari. Molto vicino significa entro i 2 parsec, circa 6 anni luce.

Il Pioneer 10 ha le migliori possibilità di avvicinarsi a un sistema stellare per primo: ci si aspetta che passi per HIP 117795 nella costellazione di Cassiopea in 90.000 anni. Comunque si troverà a 0.231 parsec di distanza, circa 7 miliardi di chilometri.

Ovviamente le prossime missioni spaziali non devono seguire il percorso delle precedenti; il sistema stellare più vicino, Alpha Centauri, è a 4.37 anni luce. Alla velocità attuale, il Voyager 1 ci impiegherebbe meno di 80.000 anni. Questo sistema, a causa della sua vicinanza, è oggetto di una missione che cerca pianeti abitabili: Breakthrough Watch

Questi risultati devono ancora essere revisionati dalla comunità scientifica, ma ci forniscono un ordine di grandezza per le distanze nella nostra galassia. La tecnologia è ancora molto lontana dal permetterci di viaggiare nello spazio.

La ricerca è disponibile su arXiv.org