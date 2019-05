Dei fisici hanno creato una 'Monna Lisa', ed altre opere d'arte, in scala quantistica

Un esperimento di ricerca presso l'Università del Queensland è iniziato come un tentativo di comprendere meglio i fluidi, per poi deviare totalmente in un progetto "più artistico".

"Speravamo di ottenere nuove intuizioni sul modo in cui il nostro mondo quotidiano emerge dal mondo quantico microscopico, aiutandoci a creare nuove tecnologie avanzate," ha spiegato il ricercatore Tyler Neely in un comunicato stampa. "Ma, mentre lo stavamo osservando, ci è capitato di creare alcuni dei più piccoli capolavori del mondo."

Per ricreare lo storico quadro di Leonardo da Vinci, Neely e il suo team hanno preso un gas fatto di atomi di rubidio, e lo hanno raffreddato alla temperatura più fredda possibile, -273,15 gradi, per creare una sostanza che agisce come un "blob" di materia quantica gassosa, ed è nota come condensato di Bose-Einstein.

Fatto ciò, i ricercatori hanno poi proiettato l'immagine in un proiettore illuminato da un laser, che è stato poi fatto passare attraverso un microscopio. Oltre la Monna Lisa, hanno riprodotto anche la Notte Stellata di Van Gogh, e perfino i loro volti.

Questo fascio di luce imprime le immagini su un'area larga circa 100 micron (più o meno la larghezza dei capelli umani). L'immagine è appena visibile all'occhio umano, e ogni pixel rappresenta solo circa 50 atomi.

I ricercatori vogliono estendere questa loro "vena artistica", collaborando con un artista, che dovrà aiutarli a realizzare una visione creativa di questa tecnologia. Per comprare queste opere d'arte, i ricercatori accetteranno il denaro quantistico?